Пять домов не смогут восстановить после наводнения в Крыму

В результате вчерашнего наводнения в некоторых районах Крыма пришлось эвакуировать людей. Фото: Янина Павленко / Facebook.

Пять частных жилых строений после вчерашнего наводнения в Крыму не подлежат восстановлению, сообщил вице-премьер республики Евгений Кабанов.

Выявлено 108 объектов в зоне подтопления. 104 объекта – жилые, из них пять индивидуальных жилых домов стихия разрушила окончательно.

- Также четыре объекта – это нежилые помещения. Это пожарная станция в Куйбышево, психоневрологический диспансер в Соколином и еще два коммерческих объекта, – уточнил Кабанов.

Сегодня ночью в зоне возможного подтопления в регионе дежурили 60 спасателей, так как ожидали повторных обильных осадков с трех до шести часов утра. По планам, сегодня дополнительно привлекут 100 человек, которые будут помогать устранять последствия паводка.

Ранее сообщалось, что психоневрологический интернат в Крыму нужно восстанавливать после наводнения. Пострадали объекты благоустройства и зеленые насаждения.

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