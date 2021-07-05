В Крыму эвакуировали более 160 человек из подтопленных домов

Крым второй раз пострадал от сильных дождей за последние полмесяца. Фото: пресс-служба ГУ МЧС РК.

В Крыму эвакуировали 164 человека в заранее подготовленные пункты временного размещения, сообщили в ГУ МЧС по РК.

Сейчас с пострадавшими людьми работают психологи Центра экстренной психологической помощи МЧС России. Продолжается откачка воды из потопленных помещений многоквартирных домов, также расчищают реку Бельбек от упавших деревьев и каменей.

Социально значимые объекты, объекты энергетики и ЖКХ работают круглосуточно. Всего на проблемных участках трудятся 234 человека. На место отправили 62 единицы техники, в том числе восемь мотопомп и 21 плавсредство.

- Группой применения беспилотных летательных аппаратов ЦУКС Главного управления организована работа по мониторингу сложившейся паводковой ситуации на территории Бахчисарайского района в пяти населенных пунктах и Счастливенского водохранилища, – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что из-за разгула стихии в Крыму без света остались 9 тысяч абонентов.

Время восстановления подачи электроэнергии зависит от погодных условий.

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