В Симферополе снесут 114 нелегальных построек и сооружений

Работа по выявлению незаконных объектов в городе проводится каждый день. Фото: пресс-служба администрации Симферополя.

В Симферополе местные власти приняли решение о сносе более 100 зданий и сооружений, расположенных на территории города незаконно, сообщили в пресс-службе крымской столицы.

Вопросы на рассмотрение были вынесены по 114 объектам, в том числе гаражам, киоскам, воротам, навесам, капстроениям.

- Единогласно принято решение о необходимости демонтажа 14 капитальных строений, 2 НТО и 98 нестационарных объектов, – говорится в сообщении.

На данный момент установлены собственники нелегальных построек, им разъяснена незаконность их действий и необходимость добровольного демонтажа.

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