В Бахчисарайском районе восстановлено электроснабжение

Свет появился в домах в тот же день, когда пропал. Проблему решили оперативно. Фото: "КП" Архив

В пострадавших сильного дождя населенных пунктах Бахчисарайского района, полностью восстановлено энергоснабжения, сообщил вице-премьер Евгений Кабанов.

Напомним, что вчера к 20.00 вечера без света остались около 400 абонентов. Но к полуночи эту ситуацию исправили.

- С сегодняшнего дня приступают к работе две комиссии, которым предстоит оценить масштабы разрушений в частных домовладениях Бахчисарайского района, чтобы рассчитать размер компенсаций, – сообщил кабанов.

Ранее сообщалось, что в Крыму эвакуировали более 160 человек из подтопленных домов. Для пострадавших подготовили 12 пунктов временного размещения.

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