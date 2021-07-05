Когда в Ялте откроют все пляжи – власти

Пляжи закрыты из-за угрозы распространения кишечных инфекций. Фото: Елизавета КВАЧКОВА

На посещение около 60 пляжей в ялтинском регионе все еще действует запрет, но власти города планируют открыть их уже к концу этой недели, сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко в эфире радио «Спутник в Крыму».

На прошлой неделе в регионе открыли около двадцати пляжей, на которых сотрудники Роспотребнадзора провели анализы. Результаты показали, что вода безопасна для купания.

- Более 60 пляжей по-прежнему закрыты для купания. Это прибрежные зоны от Гурзуфа до Алупки, они находятся рядом с руслами рек, которые выходили из берегов. Придется еще немного потерпеть, – сообщила Павленко.

Сейчас рабочие расчищают русла рек, в ближайшее время морское дно обследуют водолазы. Глава Ялты также добавила, что дожди, шедшие ночью и днем 4 июля, не принесли сильного урона населению и инфраструктуре города.

- Все восстановительные работы после стихии 18 июня продолжаются днем и ночью, – заверила глава местной администрации.

Ранее сообщалось, что больше двух десятков пляжей Большой Ялты вновь открыты для купания. Часть затопленных ливнями прибрежных зон Крыма остается небезопасной.

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