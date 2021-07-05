В Крыму задержали 29-летнюю девушку с наркотиками

Задержанная хранила наркотики для личного употребления. Фото: Архив "КП"

Ночью в Симферополе стражи порядка задержали 29-летнюю местную жительницу с наркотическим веществом.

Полиции девушка сразу призналась, что имеет при себе запрещенные вещества, выложив на капот служебного автомобиля три свертка с белым порошком, пишет ForPost.

Экспертиза выявила в порошке одного из свертков мефедрон, которого хватило бы на несколько доз, в других двух пакетиках был N-метилэфедрон, которого бы хватило на 15-20 средне-разовых доз.

Девушка рассказала, что купила наркотики на одном сайте, который сотрудники полиции сейчас проверяют. Возбуждено уголовное дело. Нарушительница может лишиться свободы на 3 года.

Девушке в Симферополе выстрелили в глаз из пневматического пистолета. Пьяные парни развлекались ночью под окнами общежития.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50