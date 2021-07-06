Симферопольский аэропорт впервые обслужил за полгода 2,5 миллиона пассажиров

Международный аэропорт «Симферополь» – единственный действующий пассажирский аэропорт на территории Крымского полуострова. Фото: Архив "КП"

Международный аэропорт «Симферополь» в первый раз за всю историю своего существования обслужил в течение полугода более 2,5 миллиона пассажиров, сообщили в пресс-службе аэропорта.

За первые шесть месяцев воздушная гавань приняла и отправила 2 миллиона 536 тысяч пассажиров. Это в три раза больше показателей за прошлый год аналогичного периода, также это больше на 30% доковидного 2019 года.

К середине года аэропорт впервые в своей истории обслужил более 2,5 миллионов пассажиров. Чаще всего пользовались популярностью рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Казань и Новосибирск. С начала 2021 года аэропорт обслужил более 19 тысяч регулярных рейсов на прибытие и отправку.

- Суточный пассажиропоток достигал пика 26 июня, когда обслужили 41 424 человека. А 19 июня было принято и отправлено 268 регулярных рейсов – это стало новым историческим максимумом суточного трафика крымской воздушной гавани, – уточнили в пресс-службе воздушной гавани.

Ранее сообщалось, что возле аэропорта Симферополя расцвели лавандовые кусты. Никто не может пройти мимо.

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