На противопаводковый заслон Ялте нужно 4 миллиарда рублей

Река заняла весь подземный переход в центре Ялты Фото: Михаил ПАТЛИС

На противопаводковые мероприятия в Большой Ялте необходимо 4 миллиарда рублей.

Об этом сообщил премьер-министр правительства Крыма Юрий Гоцанюк.

- В Ялте расчистка русел рек не останавливается, - заверил он. - Работа продолжится до тех пор, пока не проведем мероприятия, чтобы при выпадении осадков не происходило подтопление придомовых и подвальных территорий.

На расчистку русел рек уйдет 185 миллионов рублей. Еще 400 миллионов рублей - на технико-экономическое обоснование потивопаводковых мероприятий и еще 3,5 миллиарда — на строительство объектов.

Напомним, сегодня в Ялте зафиксированы новые подтопления жилых домов. Есть риск повторных затоплений еще восьми зданий.

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