Дома Ялты снова подтапливает после сильных ливней

В регионе действует режим ЧС. Фото: Янина Павленко / Facebook.

В Ялте зафиксированы новые подтопления жилых домов, есть риск повторных затоплений еще восьми зданий, сообщили в пресс-службе правительства Крыма.

Напомним, что 4 июля над Крымом прошли очередные сильные дожди, которые спровоцировали наводнение в некоторых частях полуострова. Ялта вновь оказалась одним из наиболее пострадавших регионов. Ливень хлестал по курортной столице Крыма с ночи, а на утро по улицам Кривошты и Вергасова неслись мутные потоки, напоминающие бурные реки. Власти заранее начали готовиться к удару стихии, поэтому с начала дня все силы МЧС уже были задействованы во всех уголках города: расчищали ливневки, пилили упавшие деревья, отводили воду от жилых домов.

Тем не менее, некоторые дома все же затопило: вода залила подвалы двух многоквартирных домов по улицам Садовая (дом 16) и Киевская (дом 9), также повторно подтопило частное домовладение на Южнобережном шоссе, 27.

На улице Вергасова река вышла из берегов, поэтому пришлось устанавливать дамбы. На месте работает экскаватор МЧС и спасатели. До сих пор залиты подвальные помещения четырех многоквартирных жилых домов по улицам Кривошты и Киевская.

На линию Единой дежурной диспетчерской службы поступило 11 обращений, люди сообщили об угрозе повторных подтоплений. Речь идет о четырех частных строениях на улицах Пушкинская и Боткинская, еще четыре многоквартирных дома – на улице Изобильной (дом 10, квартира 2), улице Кривошты (дом 1) и улице Киевской (дома 86,88).

За последние сутки временные дамбы не возводили. Рабочие продолжают откачивать воду, также проводят дезинфекцию подвалов, пешеходных зон и автодорог. Устраняют последствия потопа 991 человек, используется 165 единиц спецтехники. В пунктах временного размещения сейчас находятся 38 человек, 6 из них – дети.

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