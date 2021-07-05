Что происходит сегодня 5 июля 2021 в Крыму после потопа

Бельбек и Коккозка вышли из берегов после схода воды с гор. Фото: МЧС РК

Новая порция ливневых дождей в Крыму расширила список муниципалитетов, пострадавших от затопления. Из-за вышедших из русел рек Коккозка и Бельбек подтопленными оказались села Бахчисарайского района.

Всего по данным МЧС подтоплены 110 объектов: 101 частный дом, 5 многоквартирных в поселке Куйбышево, Соколинский психоневрологический интернат и Куйбышевский дворец культуры.

- Из 100 домовладений 5 полностью разрушены, - сообщил вице-премьер правительства Крыма Евгений Кабанов. - К счастью для нас ночью практически не было осадков, хотя гидрометцентр предупреждал о возможности обильных дождей. Ситуация нормализуется.

Поток снес 5 домов и повредил больше 100. Фото: МЧС РК

Власти Бахчисарайского района эвакуировали жителей из зоны подтопления. В основном это жители трех улиц поселка Куйбышево, где из берегов вышел Бельбек.

- Эвакуированы 66 человек, - уточнила глава администрации Бахчисарайского района Людмила Пучкова. - Это жители улиц Речная, Подгорная и переулка Подгорный. 64 человека отправились к родственникам и только 2 остались в пунтке временного содержания. Сейчас их поселили в гостиницу.

Влте продолжают расчистку русел рек после потопа 18 июня. Фото: МЧС РК

На расчистку сел мобилизованы 170 сотрудников МЧС и волонтеры Бахчисарайского района. Их задача освободить русла от поваленных деревьев и наносов мусора, чтобы в случае ливня вода вновь не пошла в дома. Ущерб, причиненный стихией, уже актируют 6 комиссий.

В Ялте потоки с гор вновь подтопили домовладения, вплотную примыкающие к руслам рек. Улица Садова, Киевская, Вергасова, кооператив «Хуторок» уже не первый раз заливает после ливня.

- На Вергасова установлены дамбы, уровень речки поднялся, сила потока увеличилась, - отметили в региональном МЧС. - Работает экскаватор МЧС и спасатели с мешками.

С 18 июня остаются заиленными подвальные помещения четырех многоквартирных жилых домов. Из 19 частных домовладений от гравийных переметов расчищены 12.

В Крыму продолжает действовать штормовое предупреждение в связи с прохождением активного холодного фронтального раздела. Синоптики обещают сильные ливни (более 30-50 мм), грозы, местами крупный град, шквал до 20-25 м/с. На реках Крыма ожидаются подъемы уровня воды до 1,5 метров. Есть угроза схода селевых потоков.

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