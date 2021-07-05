Ждать у моря погоды: Ливни в Крыму будут чаще и сильнее, дома уйдут под воду

Дома попали под грязевые и гравийные потоки Фото: Михаил ПАТЛИС

Крым переживает вторую волну подтоплений от обильных осадков, пришедших на полуостров после трех засушливых лет. Керчь, Ялта, села Ленинского и Бахчисарайского районов смывает потоками дождевой воды, грязевых селей и гравийных лавин. Ущерб инженерной инфраструктуре огромный, повреждены тысячи домов, уничтожено имущество граждан, есть жертвы.

ГЛОБАЛЬНО ПОТЕПЛЕЛО

Ученые предупреждают, что экстремальные осадки для Крыма скоро станут нормой. Причина в глобальном потеплении, которое приводит к большему испарению влаги с поверхности мирового океана и образованию мощных циклонов. И если архивные данные климатических наблюдений говорят, что последний раз такие интенсивные осадки в Ялте фиксировали в 1965 году, то современная динамика свидетельствует о наращивании скорости природных процессов.

- В последние 10 лет частота и интенсивность подобных явлений в Крыму усилилась, - отмечает климатолог, доцент Агротехнологической академии КФУ им. Вернадского Владимир Рябов. - Это связано с глобальными изменениями климата, которые происходят на всей планете. Готовится надо к таким ливням и в ближайшем будущем. Не факт, что они будут такой интенсивности, но аналогичные явления вполне возможны.

НОРМА ЖИЗНИ

Спрогнозировать их появление для метеорологов задача сложная. Из 59 метеостанций на полуострове остались всего 22, гидропосты и агропосты исчезли. Вести постоянный мониторинг для государства дело затратное. Хотя современные компьютерные системы позволяют прогнозировать ЧС, предупреждать их последствия чрез активные противопаводковые меры.

- Есть рекомендации, как предупредить паводки и селевые потоки, - предупреждает заведующий кафедрой водоснабжения, водоотведения и санитарной техники Академии строительства и архитектуры КФУ им. Вернадского Илья Николенко. - Компьютерные программы позволяют рассчитать направление потоков и выявить, каким образом выполнены строительные нормы и правила по строительству сооружений, все ли они находятся в тех зонах, где можно строить. Очевидно, что после стадии ликвидации последствий (потопа) нужно рассматривать тот генеральный план города, который есть, устанавливать те зоны, которые получились подтоплены, и выполнить СНиПы.

Сотни домов разрушены Фото: Михаил ПАТЛИС

ВОПРОС БЕЗОПАСНОСТИ

С соблюдением градостроительных норм в Крыму проблема. Практически все, что было построено после распада СССР, вводилось в эксплуатацию и легализировалось в обход архитектурного контроля по решению суда, признавшего право собственности на строение.

Земельные наделы под частную застройку выводились из сельскохозяйственного оборота по принципу коммерческой стоимости, а не пригодности для возведения жилья. Принятые уже в российской республике законы о «дачной амнистии» позволяют в упрощенном порядке зарегистрировать домовладение по праву собственности на землю, без учета безопасности расположения самой постройки. В результате на пути схода с гор селевых потоков с оказались целые микрорайоны.

- Архитектура, хоть и искусство, но наука точная, и если есть охранные нормативы, то это не просто жесткая бюрократическая прагматика, а вопрос безопасности, - указывает член президиума Союза архитекторов РФ Алексей Комов. - Градостроительные нормативы, в первую очередь блюдут безопасность физическую, а не только эстетику, как кому-то может показаться. Поэтому при катаклизмах моментально «всплывают» все допущенные нарушения. Здания смывает водой и заносит камнями, потому что они построены вне закона, в поймах на пути потоков.

Максимальное использование полезной площади вытеснило нормы градостроительства Фото: Михаил ПАТЛИС

КРАСНАЯ ЗОНА, ЖЕЛТАЯ ЗОНА

По мнению эксперта, для Крыма очень важно применять меры воздействия к тем, кто не соблюдает градостроительные нормы и правила: и охранные зоны, и красные и желтые линии. Последние указывают, куда произойдет обрушение здание в случае землетрясения. Все это содержится в том числе и в генеральном плане, как регулятивном механизме безопасности жизни города.

- В этой ситуации руководство Крыма должно проявить показательную позицию, - считает Комов. - И Минстрой, и главный архитектор Крыма, с архитекторами городов на примере этого кошмара должны показать, что крымские города - это не только хаос самостроев! Это общий дом, где каждый должен соблюдать правила проживания. А если не соблюдает, то несет за это полную ответственность самостоятельно по всей строгости, и не за счет государства, то, есть законопослушного налогоплательщика. Если идти всем навстречу, зайти можно очень далеко и не вернутся. И Крыму уже пора начать вакцинировать себя от этой заразы. Уже природа указывает на то, что следует с этим заканчивать.

ВСЕ ЗАКОННО, НО НЕТ

Помимо самовольного строительства в частном секторе, есть нарушения и при возведении многоэтажных зданий в сейсмически активных зонах и у самого берега моря. Постоянные проблемы в области охраны памятников. Застройщики и девелоперы пользуются зазорами между тремя видами принятой в Крыму градостроительной документации - украинской, которая признана действующей при конституционном переходе, российской и документацией переходного периода.

- Нет никакой разницы между двухэтажным самостроем в водоохранной зоне на пути будущего водного потока и многоэтажной гостиницей, которая построена на склоне гор с нарушением градостроительных норм. И то, и другое должно быть снесено ковшом экскаватора, - указывает архитектор. - Крым - это особая территория, к которой особое внимание. И пора уже от освоения федеральных целевых программ перевести внимание и показать, как самим бороться за законное развитие территории. Суд, как правило, встает на сторону собственника, и не важно где - в Севастополе, в Крыму, в Саратове или Воронеже. Зачастую именно право собственности является тормозом развития градостроительства. Есть робкая надежда на федеральный закон о комплексном развитии территорий, когда именем государства вводятся особые правила. Повторюсь, власть должна постоянно проявлять волю. Просвещенную, последовательную и беспристрастную. Иначе Крым окончательно увязнет в селевых потоках вседозволенности.

Сколько потеряла Ялта из-за оттока туристов посчитать сложно Фото: Михаил ПАТЛИС

ДОМ В РЕКЕ

Получить комментарий в Министерстве строительства и архитектуры Крыма нам не удалось. Там переадресовали вопрос нарушения градостроительных норм в администрации муниципалитетов. Глава администрации Ялты Янина Павленко уже высказала свою позицию, признав многочисленные градостроительные нарушения в жилом секторе.

- Затопление части частного жилого сектора произошло во многом из-за того, что этот самый жилой сектор построен в нарушение норм и правил на земельных участках, которые находятся в руслах рек, чего не может быть в принципе, - подчеркнула Павленко. - Мы внесем соответствующие изменения в Генеральный план и иную градостроительную документацию для того, чтобы не допустить впредь таких ситуаций. Русла рек не могут застраиваться, и у нас сейчас есть уникальная возможность привести градостроительную документацию в порядок. Это будет болезненно, но мы будем поступательно решать эти вопросы.

РИМЕЙК СПУСТЯ ВЕК

Ущерб, причиненный городской инфраструктуре, уже превысил 7 миллиардов рублей. И это без учета недополученных доходов отрасли гостеприимства из-за оттока туристов. Аварийными признаны несколько домов, откуда предстоит расселить больше 20 семей. Одновременно приниматься за восстановление дорог, дворов, школ, вычищать русла рек Дерекойка и Учан-Су, где за многие годы образовались поросшие зарослями острова. Но делать это придется с поправкой на дальнейшие геологические процессы, поскольку обводненный грунт неизбежно начнет сползать вниз по склону вместе с домами.

Так уже было 100 лет назад, когда в Ялте произошел Чукурларский оползень в районе современного Приморского парка. В результате смещения грунта были разрушены и повреждены несколько десятков строений, включая дачу градоначальника. Была создана комиссия, которая положила начало противооползневой службе в Крыму. Жаль, что результаты этой работы сведены к нулю, и тот же Чукурлар, получивший свое название из-за обилия ям и промин в грунте, сейчас застроен высотками апартаментов.

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