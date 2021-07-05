Крым
Еще
Радио
Крым
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Крым
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия5 июля 2021 12:40

Ждать у моря погоды: Ливни в Крыму будут чаще и сильнее, дома уйдут под воду

Ученые объяснили причины значительного ущерба от стихии и предупредили о дальнейших разрушениях
Анна КИРИЕНКОАнна КИРИЕНКО
КомментироватьОставить комментарий(0)
Дома попали под грязевые и гравийные потоки

Дома попали под грязевые и гравийные потоки

Фото: Михаил ПАТЛИС

Крым переживает вторую волну подтоплений от обильных осадков, пришедших на полуостров после трех засушливых лет. Керчь, Ялта, села Ленинского и Бахчисарайского районов смывает потоками дождевой воды, грязевых селей и гравийных лавин. Ущерб инженерной инфраструктуре огромный, повреждены тысячи домов, уничтожено имущество граждан, есть жертвы.

ГЛОБАЛЬНО ПОТЕПЛЕЛО

Ученые предупреждают, что экстремальные осадки для Крыма скоро станут нормой. Причина в глобальном потеплении, которое приводит к большему испарению влаги с поверхности мирового океана и образованию мощных циклонов. И если архивные данные климатических наблюдений говорят, что последний раз такие интенсивные осадки в Ялте фиксировали в 1965 году, то современная динамика свидетельствует о наращивании скорости природных процессов.

- В последние 10 лет частота и интенсивность подобных явлений в Крыму усилилась, - отмечает климатолог, доцент Агротехнологической академии КФУ им. Вернадского Владимир Рябов. - Это связано с глобальными изменениями климата, которые происходят на всей планете. Готовится надо к таким ливням и в ближайшем будущем. Не факт, что они будут такой интенсивности, но аналогичные явления вполне возможны.

НОРМА ЖИЗНИ

Последствия потопа в Бахчисарайском районе Крыма
Больше 100 домов попали в зону подтопления, 5 разрушены полностью. Видео: Ann Sosnovskaya/facebook

Спрогнозировать их появление для метеорологов задача сложная. Из 59 метеостанций на полуострове остались всего 22, гидропосты и агропосты исчезли. Вести постоянный мониторинг для государства дело затратное. Хотя современные компьютерные системы позволяют прогнозировать ЧС, предупреждать их последствия чрез активные противопаводковые меры.

- Есть рекомендации, как предупредить паводки и селевые потоки, - предупреждает заведующий кафедрой водоснабжения, водоотведения и санитарной техники Академии строительства и архитектуры КФУ им. Вернадского Илья Николенко. - Компьютерные программы позволяют рассчитать направление потоков и выявить, каким образом выполнены строительные нормы и правила по строительству сооружений, все ли они находятся в тех зонах, где можно строить. Очевидно, что после стадии ликвидации последствий (потопа) нужно рассматривать тот генеральный план города, который есть, устанавливать те зоны, которые получились подтоплены, и выполнить СНиПы.

Сотни домов разрушены

Сотни домов разрушены

Фото: Михаил ПАТЛИС

ВОПРОС БЕЗОПАСНОСТИ

С соблюдением градостроительных норм в Крыму проблема. Практически все, что было построено после распада СССР, вводилось в эксплуатацию и легализировалось в обход архитектурного контроля по решению суда, признавшего право собственности на строение.

Земельные наделы под частную застройку выводились из сельскохозяйственного оборота по принципу коммерческой стоимости, а не пригодности для возведения жилья. Принятые уже в российской республике законы о «дачной амнистии» позволяют в упрощенном порядке зарегистрировать домовладение по праву собственности на землю, без учета безопасности расположения самой постройки. В результате на пути схода с гор селевых потоков с оказались целые микрорайоны.

- Архитектура, хоть и искусство, но наука точная, и если есть охранные нормативы, то это не просто жесткая бюрократическая прагматика, а вопрос безопасности, - указывает член президиума Союза архитекторов РФ Алексей Комов. - Градостроительные нормативы, в первую очередь блюдут безопасность физическую, а не только эстетику, как кому-то может показаться. Поэтому при катаклизмах моментально «всплывают» все допущенные нарушения. Здания смывает водой и заносит камнями, потому что они построены вне закона, в поймах на пути потоков.

Максимальное использование полезной площади вытеснило нормы градостроительства

Максимальное использование полезной площади вытеснило нормы градостроительства

Фото: Михаил ПАТЛИС

КРАСНАЯ ЗОНА, ЖЕЛТАЯ ЗОНА

По мнению эксперта, для Крыма очень важно применять меры воздействия к тем, кто не соблюдает градостроительные нормы и правила: и охранные зоны, и красные и желтые линии. Последние указывают, куда произойдет обрушение здание в случае землетрясения. Все это содержится в том числе и в генеральном плане, как регулятивном механизме безопасности жизни города.

- В этой ситуации руководство Крыма должно проявить показательную позицию, - считает Комов. - И Минстрой, и главный архитектор Крыма, с архитекторами городов на примере этого кошмара должны показать, что крымские города - это не только хаос самостроев! Это общий дом, где каждый должен соблюдать правила проживания. А если не соблюдает, то несет за это полную ответственность самостоятельно по всей строгости, и не за счет государства, то, есть законопослушного налогоплательщика. Если идти всем навстречу, зайти можно очень далеко и не вернутся. И Крыму уже пора начать вакцинировать себя от этой заразы. Уже природа указывает на то, что следует с этим заканчивать.

ВСЕ ЗАКОННО, НО НЕТ

Помимо самовольного строительства в частном секторе, есть нарушения и при возведении многоэтажных зданий в сейсмически активных зонах и у самого берега моря. Постоянные проблемы в области охраны памятников. Застройщики и девелоперы пользуются зазорами между тремя видами принятой в Крыму градостроительной документации - украинской, которая признана действующей при конституционном переходе, российской и документацией переходного периода.

- Нет никакой разницы между двухэтажным самостроем в водоохранной зоне на пути будущего водного потока и многоэтажной гостиницей, которая построена на склоне гор с нарушением градостроительных норм. И то, и другое должно быть снесено ковшом экскаватора, - указывает архитектор. - Крым - это особая территория, к которой особое внимание. И пора уже от освоения федеральных целевых программ перевести внимание и показать, как самим бороться за законное развитие территории. Суд, как правило, встает на сторону собственника, и не важно где - в Севастополе, в Крыму, в Саратове или Воронеже. Зачастую именно право собственности является тормозом развития градостроительства. Есть робкая надежда на федеральный закон о комплексном развитии территорий, когда именем государства вводятся особые правила. Повторюсь, власть должна постоянно проявлять волю. Просвещенную, последовательную и беспристрастную. Иначе Крым окончательно увязнет в селевых потоках вседозволенности.

Сколько потеряла Ялта из-за оттока туристов посчитать сложно

Сколько потеряла Ялта из-за оттока туристов посчитать сложно

Фото: Михаил ПАТЛИС

ДОМ В РЕКЕ

Получить комментарий в Министерстве строительства и архитектуры Крыма нам не удалось. Там переадресовали вопрос нарушения градостроительных норм в администрации муниципалитетов. Глава администрации Ялты Янина Павленко уже высказала свою позицию, признав многочисленные градостроительные нарушения в жилом секторе.

- Затопление части частного жилого сектора произошло во многом из-за того, что этот самый жилой сектор построен в нарушение норм и правил на земельных участках, которые находятся в руслах рек, чего не может быть в принципе, - подчеркнула Павленко. - Мы внесем соответствующие изменения в Генеральный план и иную градостроительную документацию для того, чтобы не допустить впредь таких ситуаций. Русла рек не могут застраиваться, и у нас сейчас есть уникальная возможность привести градостроительную документацию в порядок. Это будет болезненно, но мы будем поступательно решать эти вопросы.

РИМЕЙК СПУСТЯ ВЕК

Ущерб, причиненный городской инфраструктуре, уже превысил 7 миллиардов рублей. И это без учета недополученных доходов отрасли гостеприимства из-за оттока туристов. Аварийными признаны несколько домов, откуда предстоит расселить больше 20 семей. Одновременно приниматься за восстановление дорог, дворов, школ, вычищать русла рек Дерекойка и Учан-Су, где за многие годы образовались поросшие зарослями острова. Но делать это придется с поправкой на дальнейшие геологические процессы, поскольку обводненный грунт неизбежно начнет сползать вниз по склону вместе с домами.

Так уже было 100 лет назад, когда в Ялте произошел Чукурларский оползень в районе современного Приморского парка. В результате смещения грунта были разрушены и повреждены несколько десятков строений, включая дачу градоначальника. Была создана комиссия, которая положила начало противооползневой службе в Крыму. Жаль, что результаты этой работы сведены к нулю, и тот же Чукурлар, получивший свое название из-за обилия ям и промин в грунте, сейчас застроен высотками апартаментов.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Крыму снова потоп: вода залила улицы Ялты и Бахчисарайского района

Все силы МЧС трудятся на местах (подробнее)

Новый ливень в Ялте снова вызвал потоп на улицах города

Все спецслужбы борются со стихий с начала дня (подробнее)

Будет как в Ялте: Синоптики предсказали Симферополю потоп на этих выходных

В ближайшие дни на Крым обрушатся очень сильные ливни (подробнее)

ЧПКАРТИНА ДНЯПотоп в Крыму: что происходит в Ялте и Керчи