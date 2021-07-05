Синоптики рассказали, когда в Крыму прекратятся дожди

В ближайшие два дня все еще сохраняется очень большая вероятность локальных кратковременных сильных дождей Фото: Архив "КП"

В ближайшие два дня в Крыму все еще сохранится штормовое предупреждение, но к 8 июля погода на полуострове должна полностью наладиться, сообщила КП-Крым начальник Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая.

- Дожди прекратятся уже на этой неделе. Если 7 июля еще сохраняется небольшая вероятность дождей, то с 8 июля мы осадков больше не ждем, - говорит синоптик.

Уже в четверг на этой неделе в Крым вернется летняя жара. Днем на полуострове, по прогнозам синоптиков, будет до 34 градусов, а ночью - до 23.

- Но сегодня, 5 июля, и завтра все еще сохраняется очень большая вероятность локальных кратковременных сильных дождей. Стихия может настигнуть очень внезапно, поэтому это нужно учитывать, - добавляет Любецкая.

Напомним, 4 июля сильные дожди вновь настигли полуостров. Самая непростая ситуация сложилась в Бахчисарайском районе, где из берегов вышли реки Бельбек и Коккозка, в результате начало подтапливать жилые дома. Под воду также ушла Ялта: там дороги снова превратились в реки. Особенно сильно затопило улицы Кривошты и Вергасова. В местах подтопления уже второй день работают спасатели и сотрудники МЧС, которые расчищают засоренные ливневки, пилят деревья и отводят воду от домов.

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