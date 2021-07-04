Крым
Еще
Радио
Крым
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Крым
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия4 июля 2021 21:25

Как топило Крым: Бахчисарай и Ялта ушли под воду во время дождя

После непродолжительного потепления непогода вновь хозяйничает на полуострове
Елизавета КВАЧКОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Все спецслужбы борются со стихий с начала дня.

Все спецслужбы борются со стихий с начала дня.

Сегодня, 4 июля, над Крымом прошли сильные дожди, которые спровоцировали новые подтопления в регионе. Самая непростая ситуация сложилась в Бахчисарайском районе, где из берегов вышли реки Бельбек и Коккозка, в результате начало подтапливать жилые дома.

В Бахчисарайском районе 4 июля ливни спровоцировали наиболее масштабное затопление.
Угроза подтопления жилых домов сохраняется.

К 13.00 в селе Соколиное вода залила подвал Бахчисарайского психоневрологического интерната, также на дорогу сошел селевой поток. В регионе затопило более 50 домов, людей пришлось эвакуировать.

В Бахчисарайском районе Крыма некоторые территории полностью ушли под воду.
Для эвакуации людей подготовили пункты временного размещения. Видео: Бахчисарай.NET / Вконтакте.

Кроме того, зафиксированы подтопления жилых строений в селах Куйбышево и Голубинка, 16 оперативных групп мониторили обстановку в регионах.

Село Нижняя Голубинка Бахчисарайского района ушло под воду.
В регионе царит разруха. Поток сносит все на своем пути. Видео: chp.crimea / Instagram.

Ялта тонет уже в третий раз: дороги снова превратились в реки. Особенно сильно затопило улицы Кривошты и Вергасова. Все службы города, а также сотрудники МЧС работали на местах с начала дня: расчищали засоренные ливневки, пилили упавшие деревья и отводили воду от домов.

На улицах Ялты вновь бурлят водные потоки.
Все силы брошены на борьбу с наводнением. Видео: Янина Павленко / Facebook.

А при въезде в Коктебель образовалась пробка. Потоки воды и сели шли прямо на поселок. Очевидцы успели снять это на видео, которое разошлось по соцсетям. Глава администрации города Сергей Бовтуненко заверил, что ситуация контролируется.

- В Коктебеле и Орджоникидзе при ливнях всегда выносит на дорогу и глину, и щебень. Мы чистим ливневки, ежечасно мониторим ситуацию по всему городскому округу, – заверил он.

При въезде в Коктебель образовалась пробка из-за наводнения.
Потоки воды и сели мешают проехать водителям. Видео: chp.crimea / Instagram.

Дождь идет и в Малореченском. Ливень не пощадил Северный Крым. Пострадал пгт Раздольное. Местные жители сняли на видео подтопленные участки региона.

В Крыму затопило пгт Раздольное.
Дорогу почти не видно под громадными лужами, простирающимися до горизонта. Видео: chp.crimea / Instagram.

Мощнейшие потоки неслись и по улицам в районе Байдарской долины на юго-западе полуострова.

Под воду ушла дорога в районе Байдарской долины в Крыму.
Местные жители выложили в сеть видео, на котором проезжая часть превратилась в бурлящую реку. Видео: chp.crimea / Instagram.

Напомним, что 17-18 июня в Крыму сильные ливни спровоцировали разрушительное наводнение. Больше всего пострадали Керчь и Ялта. Ранее синоптики и прогнозировали непогоду в регионе на этих выходных, поэтому на полуострове сохранялся режим полной готовности перед встречей с непогодой. Власти Ялты, которая понесла колоссальные убытки после первого потопа, 2 июля, в пятницу, организовали штаб по ЧС после штормового предупреждения.

Опасения местных жителей, что природная стихия может нанести повторный урон, подтвердились. Все силы МЧС были брошены на то, чтобы устранить последствия очередного дождя. К сожалению, не обошлось без жертв: один человек погиб в результате наводнения, еще один находится в больнице.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Новый ливень в Ялте снова вызвал потоп на улицах города

Все спецслужбы борются со стихий с начала дня (подробнее)

Из-за разгула стихии в Крыму без света остались 9 тысяч абонентов

Время восстановления подачи электроэнергии зависит от погодных условий (подробнее)

Сегодня в Красногвардейском районе Крыма выявлено несколько подтоплений

На проблемных участках трудятся сотрудники МЧС и ЖКХ (подробнее)

ЧПКАРТИНА ДНЯПотоп в Крыму: что происходит в Ялте и Керчи