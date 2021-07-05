Жила у реки всю жизнь: Что известно о погибшей во время потопа в Бахчисарайском районе Крыма

В Бахчисарайском районе выпало две месячных нормы осадков, подтоплены жилые дома. Фото: архив КП.

Природа продолжает испытывать крымчан на прочность. Еще не успели восстановиться после стихии в Керчи и Ялте, как сильнейшие ливни обрушились на Бахчисарай. За один день там выпало сразу две месячных нормы осадков. Из берегов вышли две реки и сошло несколько селевых потоков.

Страшные события накануне развернулись в поселке Куйбышево Бахчисарайского района. Потоком воды там смыло двух женщин, одна из которых попала в больницу, но осталась жива. Тело второй из них было найдено 5 июля.

70-летняя Лидия Ш., которая погибла в результате стихии, долгие годы работала учителем математики в местной средней школе. И практически всю свою жизнь прожила у реки - той самой, которая вышла из берегов и унесла ее течением.

- Она всю жизнь там жила. У нее дом возле реки. Когда вода пошла, ее смыло потоком, - рассказала «Комсомолке» родственница погибшей Ольга.

В Главном следственном управлении СК России по Республике Крым и городу Севастополю сообщили, что тело пропавшей без вести женщины было найдено в соседнем селе Малое Садовое, в двух километрах вниз по течению реки Бельбек.

По данным министерства природных ресурсов и экологии России, уровень реки Бельбек у поселка Куйбышево в результате дождей превысил исторический максимум на 53 см., а у реки Коккозка около села Ароматное - на 1 метр.

Сейчас в районе продолжает действовать объявленный властями режим ЧС. К помощи пострадавшим привлекли волонтеров. Прокуратура организовала проверку действий чиновников по предотвращению и ликвидации последствий наводнения.

Тем временем до сих пор продолжаются поиски пропавшей 18 июня 60-летней жительницы Ялты, которую смыло селевым потоком в микрорайоне Хуторок. К поискам были привлечены кинологи. Сообщалось, что найдена куртка пропавшей женщины, но ее тело так и не нашли. Также в Ялте во время потопа погиб мужчина.

Это уже второй разгул стихии в Крыму этим летом. 17-18 июня в результате сильных дождей и вызванного ими наводнения большая вода накрыла Керчь и Ялту. Затопленными оказались жилые дома, магазины, пострадали сотни автомобилей. Сумма ущерба, причиненного Крыму потопом, превышает 200 миллионов рублей. Уборка и восстановление подтопленных территорий продолжаются.

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