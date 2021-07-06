Изменено расписание электричек в Севастополе

Расписание транспорта изменено из-за появления нового маршрута. Фото: nastya.record/Instagram

С 7 июля 2021 года начнет действовать новое расписание пригородных поездов, которые идут из Севастополя, сообщили в пресс-службе Крымской железной дороги, пишет ForPost.

Появится новый рейс из Симферополя в Севастополь. Транспорт начнет работать в 6.55 утра, в пункт назначения прибудет уже через два часа. Обратно из Севастополя в Симферополь он отправится в 15.10. Дорога займет 1 час 55 минут. Следующий рейс из Симферополя выйдет в 10.17, из Севастополя обратно – в 12.20. Электричка Севастополь – Евпатория (через Симферополь) теперь будет выходить в 11.20, а после Бахчисарая транспорт будет ходить по старому графику.

Ранее сообщалось, что между Симферополем и Севастополем запустили электричку «Две столицы». Транспорт имеет тематический дизайн.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50