Роспотребнадзор готов сорвать августовский заезд в детские лагеря Крыма

С августа в лагерях Крыма могут прекратить прием детей из других регионов Фото: Анна КИРИЕНКО

Роспотребнадзор готов с августа запретить прием в лагерях Крыма детей из других регионов РФ. Об этом на штабе по предупреждению распространения коронавируса сообщила главный санврач Крыма Наталья Пеньковская.

- К сожалению, когда мы открывали межсубъектовый детский отдых, мы говорили о нормальной спокойной эпидситуации, - отметила она. - Если у нас не будет отрегулирована ситуация, мы будем вынуждены к августу подходить к вопросу закрытия детского межсубъектового отдыха.

Напомним, в конце июня у 12 детей из Международного детского центра «Артек» выявили коронавирус. Контактных с ними 60 детей и 16 вожатых отправили в обсерватор.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50