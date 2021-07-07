Аксенов поручил обесточивать работающие ночью кафе и бары

Закрытые кафе вынуждают туристов выпивать и закусывать на пляжах Фото: Михаил ПАТЛИС

Глава Крыма Сергей Аксенов поручил правительству разработать порядок отключения от энергоснабжения объектов общепита, нарушающих запрет на работу после 23.00. Больше всего ограничительные меры игнорируют в курортных городах и поселках.

- Как меры воздействия — отключение от электроэнергии и водоснабжения. В режиме ЧС это выполнение требований. Любого предпринимателя от электроэнергии отрежете, сразу работа заканчивается, - подчеркнул Аксенов. - В 23.00 выходите и обесточивайте набережную. Да, кто то будет злиться и ругаться на нас, сетовать на то, что отдых сорвали, но кому-то сохраним жизнь. К сожалению выбора у нас особого нет.

Проверка Центра оперативного реагирования при Совмине Крыма выявила работающие после 23.00 заведения на территории Феодосии, Коктебеля, Судака, Николаевки. Запрет был введен с 22 июня в связи с ростом заболеваемости коронавирусом.

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