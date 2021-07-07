Центральные улицы Симферополя остались без воды

Воду дадут в конце дня. Фото: "КП" Архив

В центральной части Симферополя сегодня, 7 июля, начались ремонтные работы на разводящих водоводах. Об этом сообщил генеральный директор ГУП РК «Вода Крыма» Максим Новик.

- С нуля часов 7 июля выполняются работы по переключению наших разводящих водоводов в центре города на байпасную систему с целью ремонта данных участков, – сказал директор.

По словам Новика, эта процедура входит в комплексный план водосбережения города Симферополя, утвержденный правительством Российской Федерации. Подачу воды возобновят в конце дня.

Ранее сообщалось, что несколько улиц Симферополя 7 июля остались без воды. Проводят ремонтные работы.

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