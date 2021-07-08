В Крыму для террористов женщина собрала больше миллиона рублей

Вчера, 7 июля, нарушительнице вынесли приговор Фото: Архив "КП"

В Крыму женщина собрала под видом благотворительности 1,4 миллиона рублей для исламистов, сообщили в пресс-службе Южного окружного военного суда.

С декабря 2015 года по июнь 2018 года нарушительница собирала деньги через интернет для участников запрещенной международной террористической организации «Исламское государство». За это время ей удалось выручить 1 миллион 423 тысячи 435 рублей. Деньги перечисляли люди, считающие что жертвуют на благое дело.

Женщина признана виновной, она проведет в исправительной колонии общего режима 4,5 года. Приговор в законную силу пока не вступил.

В Крыму оперативника антикоррупционного отдела МВД уличили во взятке. Нарушитель предстанет перед судом.

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