В Ялте восстановили туристические тропы, которые повредили дожди и паводки

Путешественникам порекомендовали изучить изменения перед отправкой в дорогу. Фото: ФГБУ «Заповедный Крым» / Вконтакте

В Ялте вновь открыты туристические тропы, которые временно перекрыли после сильных дождей и паводков в регионе, сообщили в ФГБУ «Заповедный Крым».

Восстанавливали территорию сотрудники организации и волонтеры. Кроме троп Боткинская, Штангеевская, Таракташская и Кореизская открыт также путь, который ведет к водопаду «Уч-Кош». Уточняется, что из-за разгулявшейся стихии немного пришлось изменить Кореизский маршрут.

- Слишком размытым оказались некоторые участки, оперативно восстановить их нет возможности. Соответствующая маркировка уже проведена, новая схема есть на нашем сайте, – сообщили в «Заповедном Крыму».

Ранее сообщалось, что власти РК призывают не вырубать можжевеловые деревья в регионе. Краснокнижная популяция обладает уникальными свойствами.

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