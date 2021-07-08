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Экономика8 июля 2021 11:45

Отремонтированный проезд через город Саки откроют 10 июля

Осталось уложить верхний слой и нанести разметку
Анна КИРИЕНКОАнна КИРИЕНКО
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Ремонт проезда через Саки закончат 10 июля

Ремонт проезда через Саки закончат 10 июля

Фото: Анна КИРИЕНКО

В Саках в субботу 10 июля откроют расширенный участок автодороги Симферополь-Евпатория. Об этом сообщил министр транспорта Евгений Исаков.

- Сегодня-завтра работы закончим, в субботу утром откроем движение, - отметил он. - Осталось уложить 1400 тонн асфальта и нанести разметку.

Участок евпаторийской трассы в Саках один из самых проблемных из-за многочасовых пробок. Подрядчик расширяет проезжую часть на одну полосу с переносом коммуникаций, опор освещения и обустройством новых пешеходных переходов. Это позволит в период активного туристического сезона избежать транспортных заторов и конфликтов между автовладельцами за объезд пробки по обочине.

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