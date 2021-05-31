Ремонт дороги от Симферополя до Евпатории обещают закончить к середине лета

Сейчас идет ремонт 10 км Евпаторийской трассы у села Ореховое Фото: Анна КИРИЕНКО

Ремонтные работы на автодороге Симферополь - Евпатория должны завершить к середине лета. Строители расширяют проезд через город Саки, где с наступлением активного туристического сезона возникают многокилометровые пробки.

- Есть несколько участков, которые будут загружены (этим летом), и, прежде всего, это евпаторийское направление, - отмечает министр транспорта Крыма Евгений Исаков. - Там очень активными темпами сегодня ведутся работы в районе города Саки. Основные работы будут завершены в средине июня, остальное к началу июля, что не влияет на транспортный поток.

Подрядчик расширяет проезжую часть на одну полосу с переносом коммуникаций, опор освещения и обустройством новых пешеходных переходов. Это позволит в период активного туристического сезона избежать транспортных заторов и конфликтов между автовладельцами за объезд пробки по обочине.

Дорожники расширяют проезжую часть в Саках Фото: Анна КИРИЕНКО

Параллельно идет ремонт участков автодороги. Уже выполнены работы в районе поселка Школьное и села Скворцово, полностью завершен ремонт в районе села Родниковое.

Сейчас дорожники трудятся на участке в районе села Орехово, где им предстоит привести в порядок 10 км полотна с обустройством дорожной инфраструктуры. Срок окончания работ по контракту 30 сентября.

- В контракте был ремонт двух слоев покрытия, но в процессе работ мы столкнулись с тем, что необходимо локально менять существующую дорожную одежду, - рассказывает КП-Крым замруководителя проекта от Региональной строительной компании-Юг Павел Рассоха. - Увеличивается объем работ, но это необходимо сделать, чтобы дорога служила. Иначе она пойдет трещинами.

Первые 3 км ремонта показали, что под дорожным полотном, кроме слоя глины, нет ничего. Из-за этого асфальт деформируется, появляются колеи и вымоины. Чтобы этого избежать, строители частично меняют подложку, укладывают слой песка и щебня, проводят водоотведение и только после этого укладывают асфальтовое покрытие.

С наступлением курортного сезона проезд через Саки занимает несколько часов Фото: Анна КИРИЕНКО

- Работы идут в две смены, чтобы успеть до активного курортного сезона закончить основной объем, - пояснил Рассоха. - Затем примемся за автобусные остановки, разметку и пешеходные переходы.

В Министерстве курортов Крыма предлагают вернуться к практике информирования автотуристов во время строительства трассы «Таврида», когда с помощью информационных табло транспортные потоки переориентировали на проезд к Евпатории через Джанкой. Это поможет избежать заторов на время проведения дорожных работ. Путешествующих общественным транспортом приглашают оценить комфорт и скорость современных электричек, которые отправляются с железнодорожного вокзала Симферополя.

Напомним, к 1 июля в Крыму должны закончить ремонт основных курортных трасс и межмуниципальных дорог. Общая протяженность ремонтируемых дорог составляет 290 км. Еще 331 км, или 500 объектов, попали под дополнительное финансирование из бюджета правительства Москвы. В общей сложности на ремонт и содержание дорог Крым в этом году получит 16,5 миллиардов рублей, и если успеет выполнить все запланированное к 1 сентября, сможет рассчитывать на дополнительный транш в размере 6 миллиардов.

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