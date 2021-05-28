Компания РСК-Юг отремонтировала к началу курортного сезона въезд в Евпаторию

Въездная группа в Евпаторию отремонтирована к началу курортного сезона Фото: Анна КИРИЕНКО

Региональная строительная компания Юг («РСК-Юг») к началу курортного сезона отремонтировала въезд в Евпаторию. В новый асфальт «одеты» 6 км дорожного полотна, а на Мирненском кольце исчезли две гигантские лужи.

- Стояла задача к началу курортного сезона отремонтировать автомобильные дороги въездной группы, - рассказал КП-Крым замруководителя проекта от «РСК-Юг» Павел Рассоха. - Это Мирненское кольцо, улица Эскадронная и улица 2-й Гвардейской Армии. Задача была выполнена за месяц, и теперь эти дороги соответствуют требованиям безопасности и уровню комфорта.

Улица 2-й Гвардейской Армии в Евпатории избилует памятниками Великой Отечественной - это единственный в Крыму памятник полуторке Фото: Анна КИРИЕНКО

Дорожники отремонтировали больше 70 тысяч кв.м дорожного покрытия, обеспечили водоотвод, заменили продавленные люки, нанесли новую дорожную разметку и обозначили пешеходные переходы. Чтобы избавиться от вечных луж, строители приподняли уровень дороги и теперь вода уходит в ливневую канализацию, или на прилегающие съезды.

- Мы обустроили все парковочные площадки вдоль этих улиц, заасфальтировали подъезды к магазинам и домам, - уточнил Рассоха. - Бортовой камень не меняли - в этом нет сейчас смысла. Вся въездная группа попадает под капитальный ремонт по Федеральной целевой программе после прокладки новых инженерных коммуникаций. Поэтому принято решение провести ремонт улиц для удобства автовладельцев.

К работам строители приступили в начале апреля. Сумма контракта составила 144 миллиона рублей, и фактически въездная группа уже отремонтирована. Сейчас идет документальная приемка объекта. Гарантийный срок эксплуатации после ремонта составляет 2 года.

Через два года улицу 2-й Гвардейской Армии ждет капитальный ремонт Фото: Анна КИРИЕНКО

В качестве выполненного ремонта дорожники не сомневаются. Год назад «РСК-Юг» выполнила капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Чапаева в Евпатории. За 198 миллионов рублей расширена проезжая часть, вдоль проспекта установлены столбы освещения, обустроены тротуары, остановочные площадки, нанесена дорожная разметка.

Движение по ремонтируемой дороге не прекращалось, поэтому работы шли в вечернее время или в промежутки с низкой интенсивностью движения. Работы проводились на средства президентского фонда.

Улицу Чапаева сделали в прошлом году - замечаний нет Фото: Анна КИРИЕНКО

Напомним, в настоящее время «РСК-Юг» ведет ремонт участка автодороги Симферополь-Евпатория в районе села Орехово. Подрядчику предстоит привести в порядок 10 км полотна с обустройством дорожной инфраструктуры. Срок окончания работ по контракту - 30 сентября. Однако в Совмине Крыма торопят подрядчиков с фактическим выполнением, чтобы закрыть годовой план по дорожному строительству до 1 сентября. При таком условии Крым может претендовать на дополнительное финансирование дорожного строительства.

Сейчас по программе «Безопасные и качественные автомобильные дороги» работы идут на 24-х из 25 запланированных объектов. Общая протяженность ремонтируемых дорог составляет 290 км. Еще 331 км, или 500 объектов, попали под дополнительное финансирование из бюджета правительства Москвы. В общей сложности на ремонт и содержание дорог Крым в этом году получит 16,5 миллиардов рублей, и если успеет выполнить все запланированное к 1 сентября, сможет рассчитывать на дополнительный транш в размере 6 миллиардов.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Евпаторийскую трассу к лету оденут в новый асфальт

Уже отремонтированы два участка (подробнее)

Узкие места: К лету от пробок избавят Саки и Евпаторию

Ялтинскую объездную собираются поднять выше в горы (подробнее)