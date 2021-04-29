Евпаторийскую трассу к лету оденут в новый асфальт

Одновременно в Крыму ремонтируют около 300 участков дорог Фото: Анна КИРИЕНКО

К лету трасса Симферополь-Евпатория оденется в новый асфальт. Уже отремонтированы участки в районе поселка Школьное и села Скворцово. Не так давно рабочая комиссия приняла отремонтированный участок в районе села Родниковое.

- Работы на объекте завершены на 100%, - заверил первый замглавы ГКУ «Служба автомобильных дорог» Алексей Петряков. - Нанесена разметка, установлены знаки, объект функционирует в движении по двум полосам.

Работы на этом участке вела компания АО ВАД. Евпаторийская трасса в районе сел Родниковое и Скворцово отремонтирована раньше срока на 2 месяца. Еще в начале апреля специалисты закончили укладку асфальтобетона, в общей сложности заменив покрытие на 850 тысяч кв метров дороги. В селах заасфальтировали площадки остановок общественного транспорта, установили бортовой камень, отремонтировали прилегающие к остановкам тротуары и укрепили обочины.

По плану, к 1 июля будет отремонтирован участок евпаторийской трассы при въезде в городе Саки. По условиям договора дорогу расширят на одну полосу, перенесут коммуникации, установят опоры освещения, а также обустроят новые пешеходные переходы. Это позволит в период активного туристического сезона избежать транспортных заторов и конфликтов между автовладельцами за объезд пробки по обочине.

Еще один участок, который будет отремонтирован в этом году, находится в районе села Орехово. Подрядчиком здесь выступает Региональная строительная компания-Юг («РСК-Юг»). Ей предстоит привести в порядок 10 км полотна с обустройством дорожной инфраструктуры. Срок окончания работ по контракту - 30 сентября. Однако в Совмине Крыма торопят подрядчиков с фактическим выполнением.

- Годовой план по дорожному строительству мы должны завершить физически и финансово до 1 сентября, чтобы обратиться за дополнительным финансированием, - подчеркнул вице-премьер правительства Крыма Евгений Кабанов.

Сейчас по программе «Безопасные и качественные автомобильные дороги» работы идут на 24-х из 25 запланированных объектов. Общая протяженность ремонтируемых дорог составляет 290 км. Еще 331 км, или 500 объектов, попали под дополнительное финансирование из бюджета правительства Москвы. В общей сложности на ремонт и содержание дорог Крым в этом году получит 16,5 миллиардов рублей, и если успеет выполнить все запланированное к 1 сентября, сможет рассчитывать на дополнительный транш в размере 6 миллиардов.

Основной проблемой остаются гарантийные обязательства подрядчиков по уже выполненным ремонтам, поскольку в ряде случаев исполнитель исчезает как юридическое еще до окончания срока. Так произошло в Симферополе, где ремонт центрального проспекта им. Кирова не продержался и половины гарантийного срока, а подрядчик признан банкротом.

По словам председателя Счетной палаты Крыма Анатолия Заиченко, ФЗ 44 дает заказчику право устанавливать требования по обеспечению гарантийных обязательств.

- Требования могут быть установлены нашим республиканским законом, или постановлением Совмина, нужно только разработать и принять типовые условия контрактов, - пояснил он. - В качестве гарантийных обязательств может выступать как банковская гарантия на весь гарантийный срок эксплуатации плюс 1 месяц, так и внесение денежных средств на указанный заказчиком счет.

Подобная практика уже применена при реконструкции разделительных дамб на Сакском грязевом озере с обустройством дорожек для передвижения инвалидов, велосипедов и электротранспорта.

- Только мы объект сдали, подписаны гарантийные обязательства на 60+1 месяц, есть гарантия банковского учреждения, - подчеркнул Заиченко. - Риски возможных последствий сведены к минимуму, а ответственность - в виде неустойки и штрафа.

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