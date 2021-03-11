Узкие места: К лету от пробок избавят Саки и Евпаторию

К курортному сезону дороги в Крыму отремонтируют и расширят Фото: Архив "КП"

К июлю в Саках и Евпатории расширят автомобильные въезды, чтобы избавить жителей и гостей Западного Крыма от многочасовых пробок. И если здесь достаточно дополнительной полосы, чтобы решить проблему, в Ялте придется строить новую объездную, чтобы разгрузить въезд в город.

- Завершены проектные работы по капитальному ремонту участка автодороги (в Саках), который позволит обеспечить увеличение пропускной способности, - сообщил министр транспорта Крыма Евгений Исаков. - Физически с 10 марта подрядная организация приступила к работам.

Пока идет перекладка инженерных сетей. Расширить дорогу хотят к началу высокого курортного сезона, когда на полуостров приедут сотни тысяч автотуристов. Прошлым летом на проезд через город Саки в направлении Симферополя или Евпатории уходило несколько часов. Стоимость контракта составляет около 500 миллионов рублей, и по условиям договора подрядчик обязался работать круглосуточно.

Также к лету расширят въезд в Евпаторию, где скапливалась вереница машин. Работы начали еще в конце прошлого года, и к курортному сезону планируют завершить. Что касается въезда в Ялту, то здесь свое слово еще должна сказать наука - по какому маршруту пройдет новая объездная курорта, и сколько на это понадобиться времени и средств.

- Это будет не простое мероприятие - обход Ялты по горе Дарсан, - отметил вице-премьер правительства Крыма Евгений Кабанов. - Надо выбрать то оптимальное решение, которое будет устраивать федеральный центр с точки зрения и финансов, и сточки зрения организации дорожного движения в городе Ялта. Наука будет заниматься, как правильно это делать.

Проектные решения будут готовы уже в следующем году, чтобы в 2023-м приступить к строительству. Параллельно Ялта разрабатывает новый генеральный план и Правила землепользования и застройки. Новая объездная уже вошла в проект.

- Мы уже в работе с Градпланом Москвы (проектный институт), планируем объездную дорогу, - заверила глава администрации Ялты Янина Павленко. - Наши проектанты связываются с Минстроем России, так что эта работа в активной фазе.

Еще 10 лет назад власти Ялты рассматривали проект переноса вверх участка объездной трассы Симферополь – Ялта – Севастополь, чтобы сделать Южнобережное шоссе внутригородской дорогой и разгрузить курорт от транспорта. Но для этого было необходимо изъять около 400 гектаров из состава Ялтинского горно-лесного заповедника и пустить под ковш часть виноградников «Массандры». Сложный горный рельеф и смещение границ заповедника в сторону Бахчисарая требовали больших вложений, которых в бюджете не нашлось. Теперь вопрос не в средствах, а в проектном решении, которое должно учесть интересы всех сторон.

- Понятно, что решение техническое нужно находить. Главное, чтобы не через головы местных жителей, и была снята проблема пробки и трехчасового ожидания, как было в прошлом году, - заключил глава Крыма Сергей Аксенов.

Напомним, в этом году Крым получит на строительство и содержание дорог 16,5 миллиарда рублей. из них 6 миллиардов - по программе «Безопасные качественные дороги» и 10,5 миллиарда - на ремонт и строительство муниципальных дорог.

На 5,5 миллиарда контракты уже подписаны и работы идут на 68 объектах одновременно. К 1 июля подрядчики должны закончить строительство.

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