Компания «РСК-Юг» строит дорогу к новому микрорайону в Алуште

К новому микрорайону в Алуште прокладывают новую дорогу Фото: Анна КИРИЕНКО

Региональная строительная компания-Юг («РСК-Юг») возводит подъездную дорогу к жилому комплексу в 4 микрорайоне по ул. 60 лет СССР в Алуште. Многоэтажный массив и подъезд к нему будут удерживать три подпорные стены высотой до 7 метров и 55 буронабивных свай.

Строительство ведется в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Для прокладки 695 метров транспортной магистрали строителям нужно укрепить склон, иначе дорога вместе с домами может съехать в соседний овраг.

- По сути мы не просто строим дорогу — мы укрепляем склон холма, на котором стоит микрорайон, - пояснил КП-Крым руководитель проекта «РСК-Юг» Андрей Мозговой. - Соответственно, на нем будет держаться сам жилой массив.

Сейчас жильцы преодолевают полосу препятствий на пути к дому и обратно Фото: Анна КИРИЕНКО

Основная задача строителей заключается в установке свай, на которых в будущем будет держаться опорная стена и дорога. Каждую забивают забивают в склон на глубину до 8 метров, а, затем, укрепляют бетоном. Это будущее основание для подпорной стены, к которой будет примыкать дорога с уплотнением, и держать массу грунта, который давит со стороны жилого комплекса. Сложность работе придает крутой откос, мягкие глинистые почвы и непрекращающееся движение по временному техническому проезду к домам.

- Несколько многоэтажек уже заселены,- подчеркнула технический специалист проекта Марина Янушкевич.- Особенно тяжело мамочкам с колясками, потому как другого пути домой у них нет. Бывает, что пока спускается строительная техника, внизу уже скопилась пробка из легковых автомобилей и людей.

Грузовые и легковые автомобили с осторожностью поднимаются по крутому склону Фото: Анна КИРИЕНКО

Как только будут готовы подпорные стены, дорожники сделают щебеночную подушку и уложат асфальт. По проекту, кроме двухполосной проезжей части, подрядчик обустраивает уличное освещение, тротуары, парковочные площадки, остановочные павильоны и системы водоотвода. Также под его ответственностью строительство разворотного кольца для общественного транспорта. Срок сдачи объекта по паспорту 31 декабря, но строители готовы запустить дорогу несколько раньше, с учетом начала сезона дождей и активным заселением жильцов в уже готовые квартиры.

Для строительства дороги нужно вбить 55 свай Фото: Анна КИРИЕНКО

Всего на строительство дороги, сопутствующей инфраструктуры и подпорных стен по проекту потратят 172 миллиона рублей.

Напомним, на ремонт, строительство и содержание дорог Крым получит в этом году 22 миллиарда рублей. Основные трассы полуострова должны привести в порядок к началу курортного сезона — до 1 июля дорожники должны закончить ремонтные работы, вычистить обочины, выровнять бордюры, убрать накопившуюся подними грязь.

Три подпорные стены будут держать и дорогу, и дома Фото: Анна КИРИЕНКО

Дорогу должны сдать в конце года, но строители хотят успеть до сезона дождей Фото: Анна КИРИЕНКО

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