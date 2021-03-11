Реконструкцию набережной в Евпатории возобновят в июле

Три года набережная Евпатории встречает курортников строительной площадкой Фото: Архив "КП"

В июле возобновиться реконструкция набережной им. Терешковой в Евпатории. Променадная зона, которая должна была встретить туристов обновленной и благоустроенной еще летом 2019 года, огорожена строительным забором.

- Ситуация не простая, на предыдущих подрядчиков возбуждено несколько уголовных дел, поскольку средства были украдены, - напомнил вице-премьер правительства Крыма Евгений Кабанов. - В июле начнется строительство.

Изначальный проект реконструкции набережной пришлось изменить. Добавили волнолом и две буны, чтобы удержать песок на пляже. Попутно включили работы по демонтажу конструкций, которые предыдущий подрядчик сделал с нарушениями. Обновленный проект отправлен в Главгосэкспертизу и получит оценку в июне. В какую сумму обойдется строительство и удалось ли наказать предыдущего исполнителя - не известно.

Реконструкция набережной им. Терешковой и прилегающего сквера им. Караева в Евпатории предусмотрена в ФЦП развития Крыма. Тендер на госконтракт в 774,2 миллиона рублей выиграло частное предприятие «Каштак», и получило две трети суммы еще до приемки работ.

В рамках реконструкции планировалось отремонтировать и построить берегозащитные гидротехнические сооружения длиной в полтора километра, создать искусственные рифы по 80 метров длиной, оборудовать прогулочную зону, умостив ее гранитными террасными плитами.

Еще до окончания строительства на объекте выявили грубые нарушения технологий строительства, проектной документации, а также необоснованное завышение стоимости некоторых строительных материалов. После неоднократных претензий и требований к исполнителю было принято решение в одностороннем порядке расторгнуть договор. Однако «Каштак» подал в суд на евпаторийских чиновников, чтобы не отдавать уже полученные деньги. Виновником в срыве реконструкции набережной признали инженера ГКУ «Инвестрой РК», который подписал акты выполненных строительных работ.

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