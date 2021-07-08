Симферополь обрабатывают от клещей

Клещи переносят различные инфекции от которых болеют люди Фото: Архив "КП"

Подрядная организация под контролем представителей МБУК Парки столицы обрабатывает парки и скверы Симферополя. Сейчас работы уже провели в сквере Тренева и 50-летия СССР. На очереди – парк имени Гагарина, Детский парк, скверы Высоцкого и Республики.

Обработку проводят ночью, перед этим территорию закрывают, а в парках размещают предупреждающие таблички. Используют специальное быстроразрушающееся в окружающей среде вещество, которое безопасно для человека и теплокровных животных.

Уточняется, что после проведения работ Центр гигиены и эпидемиологии в РК и городе Севастополе проверяет обработанные территории на наличие клещей.

Ранее сообщалось, что власти РК призывают не вырубать можжевеловые деревья в регионе. Краснокнижная популяция обладает уникальными свойствами.

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