Главврач крымской больницы уволен из-за смерти роженицы больной COVID-19

Глава крымского Минздрава заверил, что лично контролирует проверки на всех уровнях Фото: "КП" Архив

Глава Минздрава Республики Крым Александр Остапенко подписал приказ об увольнении главврача Красногвардейской центральной районной больницы Анатолия Касяненко.

Как пишет ForPost, причиной стала халатность врачей, в результате которой погибла беременная 26-летняя Елизавета Бугай, которая заболела коронавирусом. Девушка попала в ковидный госпиталь слишком поздно. На десятые сутки ей стало плохо с сердцем, врачи не смогли спасти роженицу, а также ее недоношенного ребенка, который умер на следующий день.

Семья погибших не исключает, что виноваты медики. Они обратились в Следком и прокуратуру.

- Еще в мае я подал соответствующие документы на согласование по освобождению от занимаемой должности главного врача Красногвардейской районной больницы за системные и грубые нарушения в работе и организации деятельности медицинского учреждения, – цитирует СМИ министра.

Однако главврач до сих пор занимает свой пост, так как находится на больничном. Будет проведена проверка, в ходе которой изучат не только организацию медпомощи, но и хозяйственной части. Оказывается, что погибшая Елизавета Бугай уже приходила несколько месяцев назад к Александру Остапенко со своей мамой Надеждой Чухиной. Тогда женщины рассказали о проблемах, связанных с работой Красногвардейской ЦРБ. Например, что за счет больницы ведут сельскохозяйственный бизнес.

В Крыму от коронавируса умер ребенок и его мама. Семья погибших требует возбудить уголовное дело.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50