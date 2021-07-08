В Крыму чиновник предоставил сироте полуразвалившийся дом

Жилье сироты оказалось непригодно для жизни, но его включили в состав муниципальной казны Фото: Архив "КП"

В Крыму СК возбудил уголовное дело против замглавы Советского района, который подозревается в халатности.

Чиновник предоставил некачественное жилье жительнице села Краснофлотское из незащищенной категории граждан – сироте. Дом оказался полуразвалившимся, в нем нельзя жить.

Под уголовное дело попал и еще один сотрудник администрации, по решению которого дом включили в состав муниципальной казны без надлежащих проверок на пригодность для жизни.

Ранее сообщалось, что в Крыму для террористов женщина собрала больше миллиона рублей. Люди перечисляли деньги, думая, что жертвуют на благое дело.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50