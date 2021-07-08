Аксенов попросил полицию проверить работу подрядчиков, благоустраивающих Симферополь

Власти Крыма хотят ускорить подрядчиков. Фото: Сергей Аксенов / Вконтакте

Глава Крыма Сергей Аксенов попросил правоохранительные органы проверить, как работают подрядчики, обустраивая дворы и общественные территории в Симферополе. Он остался недоволен сообщением о том, что работы не успевают выполнить к оговоренным срокам.

Как пишет КИА, речь идет о благоустройстве придомовых территорий на улице Бела Куна возле домов 31, 33 и 35. Средства были выделены из городского бюджета. По просьбе Сергея Аксенова республиканская прокуратура и МВД усилят работу по этому вопросу.

- Я ожидаю заключения под стражу отдельных персонажей, которые занимались этим процессом. По-другому не будет... Тут только тюрьма может исправить ситуацию, – цитирует СМИ Аксенова.

По информации, которую озвучили на совещании о ходе реализации инфраструктурных проектов в Крыму, ремонт медленно движется и на улице Маршала Жукова, а также на площадях Ленина и Куйбышева.

Ранее сообщалось, что ремонт на площади имени Ленина в Симферополе могут не закончить к 1 сентября. Власти хотят ускорить подрядчика.

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