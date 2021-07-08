В Симферополе на улице Гурзуфской из-под земли бил «фонтан»

Фото: скриншот из видео

Днем 8 июля на улице Гурзуфская в Симферополе через асфальт посреди дороги пробился настоящий «фонтан». Видео выложили очевидцы в соцсетях.

- Порыв произошел в 13.20. В течение пяти минут водоснабжение на этом участке ограничили. Сейчас повреждение на сетях устранено, сети водоснабжения работают в штатном режиме, - уточнили в пресс-службе госпредприятия «Вода Крыма».

Напомним, центральная часть Симферополя 7 июля осталась без воды, проходили ремонтные работы на разводящих водоводах.

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