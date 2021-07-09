Запасов в водохранилищах Крыма хватит на полтора года

С одной стороны, стихия восполнила недостаток воды в Крыму, с другой – нанесла серьезный ущерб региону. Фото: Виталий ПАРУБОВ

Запас воды в водохранилищах Крыма после ливней сформирован на полтора года, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

По его словам, все водоемы в регионе полностью заполнены. Он также добавил, что ущерб, нанесенный после разгула стихии на Крымском полуострове, оценивается в 10 миллиардов рублей.

Напомним, что в Крыму с начала лета прошли сильные разрушительные ливни. Больше всего от наводнения, которое спровоцировали обильные осадки, пострадали Керчь, Ялта и Бахчисарайский район.

Ранее сообщалось, что в Крыму снова прогнозируют потопы: Объявлено штормовое предупреждение. Синоптики обещают сильные осадки и град.

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