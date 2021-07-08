В Крыму снова прогнозируют потопы: Объявлено штормовое предупреждение

Стихия снова идет на полуостров Фото: Архив "КП"

В Крыму снова ожидается ухудшение погоды. МЧС объявило штормовое предупреждение на 8 июля.

- До конца суток 8 июля в Крыму ожидаются сильный ливень, гроза, град, шквал 20-25 м/с, - уточнили в пресс-службе чрезвычайного ведомства.

Гостей Крыма и местных жителей предупреждают: возможны подтопления территории, аварии на объектах энергетики, ЖКХ, а также нарушения транспортного сообщения. Спасатели рекомендуют не выходить в лес, перенести отдых с палатками и не выходить в море.

Напомним, сильные ливни обрушились на Крым 17-18 июня. Сначала от потопа пострадала Керчь и восточная часть полуострова, а потом стихия пришла в Ялту. Сотни домов оказались подтопленными, около 50 человек пострадали, один человек на ЮБК погиб. В результате в Крыму был объявлен режим ЧС, некоторые ялтинские пляжи до сих пор остаются закрытыми. По предварительным данным, сумма ущерба крымчанам составляет 234 миллиона 120 тысяч рублей. 4 июля ливни вновь пришли в Крым, на этот раз затопленным оказался Бахчисарайский район: затопило более 50 домов, людей пришлось эвакуировать. Одна женщина погибла. 7 июля подтопило дома в городе Саки. Из-за ливня город был частично обесточен, ведутся ремонтные работы. Большинство жителей города остались без интернета.

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