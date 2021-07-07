Непогода обрушилась на Саки: Подтапливает дома, пропал свет и интернет

Двух человек уже эвакуировали. Фото: Инцидент Крым|Симферополь|Севастополь ДТП / Вконтакте

Сильный дождь обрушился на курортный город Саки, где подтопило уже четыре строения, сообщил глава местной администрации Александр Овдиенко. Город находится в эпицентре сложных погодных условий.

- Из-за ливня произошло аварийное отключение электросетей. Сейчас ведутся ремонтные работы. Большинство остались без интернета - прошу использовать телефонную связь, мобильный интернет, - обратился Овдиенко к гражданам.

Он добавил, что угрозы для жизни людей нет. Самая непростая обстановка сложилась на улице Колхозной. Местные власти настоятельно просят отказаться от поездок в регион.

Подтопило четыре строения, поэтому возникла необходимость эвакуировать двух пенсионеров. Сейчас они находятся в пункте временного размещения в ожидании родственников. Уровень воды в затопленных домах поднялся от 50 сантиметров до одного метра. Силы МЧС вместе с сотрудниками МБУ «Городское хозяйство» откачивают воду из жилых помещений с помощью спецтехники.

Овдиенко заверил, что ситуация в городе далека от той, которая сложилась в Ялте, поэтому местные власти с ней справятся без проблем. Сейчас ливень уже прекратился. Город попал в зону интенсивного дождя. Жертв и разрушений нет, природная опасность миновала.

Смотреть видеосюжет После сильного дождя город Саки частично подтопило

Напомним, что в это воскресенье на Крым обрушились мощные ливни, которые спровоцировали новые подтопления в регионе. Больше всего досталось Бахчисарайскому району. В результате обильных осадков из берегов вышли реки Бельбек и Коккозка, сошли несколько селей. Кроме того, стихия унесла одну жизнь, еще один пострадавший, сейчас он находится в больнице.

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