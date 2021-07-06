Жителей разрушенных потопом домов Бельбекской долины переселят в съемное жилье

В Соколином и Куйбышево полностью уничтожено 5 домов. Фото: Бельбекская долина. Крым/vk.com

Жителей разрушенных потопом пяти домов Бельбекской долины в Бахчисарайском районе переселят в съемное жилье. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

- Я помогу снять пять домовладений или квартир, - заверил он. - На год оплатим и за это время ищем возможность для расселения.

Также переселению подлежат четыре дома в Керчи: два дома по ул. Жени Дудник, один на ул. Чернышевского и один на ул. Борзенко.

В Васильевке гравийным потоком занесло 11 домов. 3 не подлежат восстановлению Фото: Михаил ПАТЛИС

В Ялте под расселение попадают два дома по ул. Вергасова: двухквартирный дом №10 и шестнадцатиквартирный дом №12. Полностью уничтожены гравийным потоком три дома в микрорайоне Васильевка. Их жители находятся в пункте временного размещения в пансионате «Авангард» и у родственников. Решение об их расселении не принято.

Еще 20 домов попадают в зону подтопления села Приозерное Ленинского района. Из них 2 были разрушены сошедшим потоком 17 июня. Под переселение попадают почти 40 человек.

Повреждено больше 100 омов в долине рек Коккозка и Бельбек.Фото: Бельбекская долина.Крым/vk.com

Напомним, в результате осадков и выхода из русел горных рек были затоплены дома в Керчи, Ялте, Бахчисарайском, Ленинском, Кировском и Белогорском районах. Всего больше 700 домовладений. Компенсация за потерю имущества достигла 235 миллионов рублей. Еще по 6 тысяч рублей будет предоставлено на капитальный ремонт 1 кв метра жилища после соответствующего указа президента РФ. Выплаты должны пройти до конца июля.

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