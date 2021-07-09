В Крыму обнаружили 348 новых больных коронавирусной инфекцией

С начала лета в Крыму стали чаще заражаться коронавирусом. Фото: Сергей Аксенов / Вконтакте.

За последние сутки в Крыму зафиксировали 348 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Самостоятельно за медицинской помощью обратились 286 человек, 56 больных ранее контактировали с зараженными, еще 6 случаев завези из-за рубежа, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

Лабораториями, осуществляющими забор крови в регионе, обследовано 6 390 человек. Выздоровели за последние сутки 268 человек, всего с начала пандемии – 44 990 человек. Также на 9 июля зафиксировали 8 новых смертей, всего умерло с начала пандемии 1 574 человека.

Ранее сообщалось,что коронавирус поставил курортный Судак на грань локдауна. Экономика региона может сильно пострадать от новых ограничений.

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