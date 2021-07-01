Коронавирус поставил курортный Судак на грань локдауна

За последнюю неделю уровень летальности от коронавируса в Крыму вырос на треть. Фото: Елизавета КВАЧКОВА

В результате нового всплеска заболеваемости коронавирусной инфекцией в Судаке могут ввести режим локдауна, сообщил глава администрации города Игорь Степиков. Из-за этого работа всей курортно-туристической сферы находится под ударом.

Степико напомнил местным жителям о важности вакцинации в это непростое время. Он добавил, что для более тщательного контроля антиковидных мер созданы группы, которые будут совершать ежедневные обходы и проверки бизнеса.

- Каждый из жителей и гостей нашего курорта должен проявить высокую ответственность, не забывать об обязательном соблюдении социальной дистанции и масочного режима, сознательно подойти к вопросу вакцинации. Будут ли введены ограничения в Судаке, зависит от нас с вами, - добавил Степиков.

Напомним, что курорты Крыма могут не выдержать еще один локдаун. Любые ограничения без изоляции полуострова только сместят турпоток в теневой сектор. Местная индустрия просто не готова к этому, все может закончиться катастрофой для экономики региона. Также крымские власти планируют привить к 1 сентября половину местного населения. Приезжающих в Крым туристов будут вакцинировать в отелях и гостиницах, запас прививки от COVID-19 в регионе достаточный.

За последнюю неделю на Крымском полуострове от ковида сделали прививку 29 тысяч 485 человек. Это на 15 тысяч 447 человек больше, чем на прошлой неделе. По последним данным, на полуострове новой коронавирусной инфекцией стали чаще болеть молодые люди.

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