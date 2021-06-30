«Это провокация»: Путин прокомментировал инцидент с британским эсминцем у берегов Крыма

Британский эсминец. Фото: ru.wikipedia.org

Инцидент, произошедший с британским эсминцем в Черном море, это провокация, заявил президент России Владимир Путин во время ежегодной прямой линии.

Напомним, что британский корабль «Дефендер» 23 июня зашел в территориальные воды России и приблизился к Крыму. Экипаж эсминца не реагировал на предупреждения пограничников, поэтому в сторону эсминца пустили четыре авиабомбы. Только после этого корабль НАТО изменил курс.

- Во-первых, это, конечно, провокация, и это совершенно очевидно. Цель провокаторов была комплексной. Эта операция проводилась не только британцами, но и американцами, потому что эсминец зашел в наши воды днем, а еще утром в 7.30 с одного из натовских военных аэродромов с Крита, по-моему, взлетел американский разведывательный стратегический самолет, - заявил Владимир Путин. - Мне докладывали об этом, конечно. Мы его видели и наблюдали. Было очевидно, что эсминец зашел, преследуя военную цель, пытался с помощью самолета-разведчика скрыть действия наших вооруженных сил по пресечению подобных провокаций, смотрели, что и где у нас включается, как работает.

Президент отметил, что в действиях британцев отслеживается и политическая составляющая.

- Несколько дней назад состоялась встреча в Женеве. Спрашивается, зачем и ради чего нужно было совершать такую провокацию? Ради того, чтобы подчеркнуть, что эти люди без уважения относятся к выбору крымчан по присоединению к Российской Федерации? Они чего-то не признают? Хорошо, не признавайте дальше! Зачем устраивать провокации подобного рода? – вопрошает Владимир Путин.

При этом глава государства подчеркнул, что при любом развитии событий с эсминцем третья мировая война бы не наступила:

- Даже если бы мы потопили этот корабль, все равно трудно было бы представить, что мир встал бы на грань третьей мировой войны. Все, кто это делает, знают, что они не могут выйти победителями из этой войны. Это очень важные вещи. Не думаю, что мы бы порадовались тому развитию событий. Но мы хотя бы знаем, что находимся на своей территории и боремся за себя, за будущее.

Президент также выразил беспокойство по поводу освоения НАТО территории Украины. Поскольку это государство непосредственно граничит с Россией, такие действия создают реальные проблемы по части безопасности, считает Владимир Путин.

СПРАВКА «КП»

28 июня стартовали ежегодные американо-украинские военно-морские учения Sea Breeze-2021. Они проходят в северо-западной части Черного моря. Задействовано около пяти тысяч военных и более 30 кораблей разных стран. Главные организаторы учений - Украина и США, прибыли также Канада, Нидерланды, Великобритания, Болгария и другие страны. Британский эсминец «Дефендер» зашел в территориальные воды России 23 июня. В Британии заявили, что корабль совершал мирный переход по водам Украины.

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