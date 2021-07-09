В Симферополе начнут сносить нелегальные строения

Нередко строительство объектов в регионе начинают до получения разрешения на строительство Фото: Анна КИРИЕНКО

В Симферополе несколько новостроек возведены незаконно. Дела по таким объектам направлены в суд, сообщили пресс-службе местной администрации.

В перспективе все нелегальные строения в городе снесут. Уже сформирована рабочая группа, которая занимается этой проблемой. Главный вопрос сейчас касается хода судебных разбирательств по нескольким строениям в крымской столице, имеющих статус самовольного строительства.

Также определены мероприятия, которые повысят эффективность работы контрольно-надзорных органов относительно этого вопроса.

Ранее сообщалось, что в Симферополе снесут десятки самостроев. Решение принято на голосовании специальной комиссии.

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