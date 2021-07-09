Из-за аварии центр Симферополя остался без воды

Воды по указанным адресам не будет целый день Фото: Архив "КП"

В результате аварии на сетях холодного водоснабжения центр Симферополя временно остался без воды, сообщили в пресс-службе ГУП РК «Вода Крыма».

Уточняется, что авария произошла на перекрестке улиц Чехова и Севастопольской. В связи с этим сегодня с 06.00 нет воды по адресам: микрорайон «Старый город» (улицы Братская, Инге, Жидкова, Полигонная, Крылова, Чехова, Малофонтанная, 8 марта, Краснознаменная, Караимская, Генерала Захарова, Ангарская, Старозенитная, Футболистов, переулок Петровский и другие), проспект Кирова, а также на улицах Самокиша, Козлова, Севастопольской и прилегающих улицах и переулках.

Уточняется, что в ходе ремонтных работ будут сбрасывать воду. Водоснабжение возобновится в 00.00.

Ранее сообщалось, что в Ботаническом саду Симферополя зацвели лилейники. Благоухающая коллекция является второй по величине в мире.

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