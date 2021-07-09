В Симферополе скоро откроется новый детсад

В Крыму есть проблема с нехваткой мест в детсадах Фото: Архив "КП"

В Симферополе скоро появится новый детский сад общеразвивающего вида «Лужок», сообщили в пресс-службе местной администрации.

Строительство почти закончили. Подрядчик должен внести некоторые правки, после чего заведение получит лицензию.

- Сейчас осуществляются важные мероприятия: устранение замечаний, получение положительно заключения в соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами Роспотребнадзора, после чего можно будет выйти на этап получения лицензии на осуществление детским садом образовательной деятельности, – цитирует пресс-служба Татьяну Сухину.

Рабочие должны уложиться до 20 июля. Документы, необходимые для открытия дошкольного учреждения получат в августе.

Ранее сообщалось, что в Ботаническом саду Симферополя зацвели лилейники. Благоухающая коллекция является второй по величине в мире.

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