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Происшествия9 июля 2021 15:36

Квартирант в Симферополе изнасиловал внучку-инвалида своей пожилой арендодательницы

Его поймали, он предстанет перед судом
Елизавета КВАЧКОВА
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Преступник предстанет перед судом, после чего понесет заслуженное наказание

Преступник предстанет перед судом, после чего понесет заслуженное наказание

Фото: Архив "КП"

В Симферополе мужчина изнасиловал внучку-инвалида своей пожилой арендодательницы.

Как передает «Крым 24», преступником оказался 42-летний житель Адыгеи, который в 2019 году воспользовался беспомощностью девушки, с диагнозом ДЦП. Мужчина напился, избил жертву и изнасиловал ее. После этого он скрылся, его объявили в розыск.

- Злоумышленник был задержан 2 июня текущего года в Самарской области, – цитирует СМИ пресс-службу.

Материалы уголовного дела направили в прокуратуру для детального изучения, после чего их отправят в суд.

Ранее сообщалось, что похищены акции крупнейшей нефтебазы Крыма. Задержанный под арестом, расследование продолжается.

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