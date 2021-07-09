В Севастополе в аварии погиб мотоциклист

Мотоциклист дождался, когда приедет скорая, но, к сожалению, скончался прямо на руках у медиков. Фото: ForPost

В Севастополе столкнулись мотоцикл и автомобиль «Хендэ». ДТП произошло на улице Богданова. По сообщениям очевидцев, в результате столкновения мотоциклист погиб на месте.

Как пишет ForPost, 35-летний водитель на мотоцикле пытался обогнать ехавшую впереди машину, но врезался в «Хендэ», которая двигалась в том же направлении.

- В результате ДТП мотоциклист скончался по прибытии бригады скорой помощи. По факту аварии проводится проверка, – цитирует СМИ руководителя пресс-службы севастопольского УМВД Жанну Марголину.

Пользователи соцсети, где выложили видео, узнали погибшего и сообщили, что у него остались жена и двое детей.

Ранее сообщалось, что под Симферополем девушка на мотоцикле разбилась насмерть. Она не справилась с управлением.

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