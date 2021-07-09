Вдоль трассы Симферополь-Евпатория-Мирный появится ряд деревьев

Молодые насаждения появятся вдоль дороги Фото: Архив "КП"

В рамках реконструкции автодороги Симферополь – Евпатория – Мирный высадят новые деревья. Об этом говорится в Распоряжении Главы Республики Крым, опубликованном на официальном портале крымского правительства.

Комплекс зеленых насаждений появится вдоль дороги.

- Определить Государственное автономное учреждение РК «Симферопольское лесоохотничье хозяйство» единственным подрядчиком по государственному контракту, предметом которого является выполнение работ по благоустройству территорий по объекту «Компенсационные мероприятия по благоустройству территории (поставка и посадка саженцев деревьев), входящей в земли лесного фонда в рамках объекта «Строительство и реконструкция автомобильной дороги Симферополь – Евпатория – Мирный, – говорится в документе.

Общая цена контракта – 47 миллионов 167 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что в Ботаническом саду Симферополя зацвели лилейники. Благоухающая коллекция является второй по величине в мире.

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