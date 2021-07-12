В МЧС объявили штормовое предупреждение в Крыму

На полуостров надвигаются ливни с градом Фото: Анна КИРИЕНКО

На Крымском полуострове действует штормовое предупреждение, сообщили в ГУ МЧС РК. Непогода будет сохраняться в течение нескольких дней.

Ожидаются ливни, грозы и шквалистый ветер, есть вероятность, что некоторые территории снова подтопит.

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