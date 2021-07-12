В Симферополе появится еще одна бронзовая пчелка

Милые статуэтки поднимают настроение всем, кто проходит мимо Фото: Анастасия ГОНЧАРОВА

На одной из улиц Симферополя появится пчелка-курортника, рассказала координатор проекта «Симферопольские пчелы» Татьяна Казначеева, пишет «Вести Крым».

Декоративные бронзовые статуэтки в виде дружелюбных насекомых – аналог Вроцлавских гномиков. Около десятка таких фигурок сейчас поднимают настроение туристам и местным жителям крымской столицы. В коллекции есть пчела-турист, пчела-Екатерина вторая, Пчела-Потемкин, Пчела-йог. Каждая пчела является символом чего-то, как правило, трудяги рассказывают о разных профессиях.

Ранее сообщалось, что в Крыму «турки» готовят пушки к бою. На полуострове снимают продолжение фильма «Гардемарины, вперед!».

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