В фильме много батальных сцен. Фото: кадр видео Фильм "Гардемарины-IV"/VK

Киноленту «Гардемарины 1787. Война» с участием, каких знаменитостей, как Дмитрий Харатьян, Михаил Боярский, Александр Домогаров, Анна Семенович, Федор Добронравов, Михаил Мамаев, Ольга Машная, снимают в Крыму уже третий сезон. Новости с киноплощадки регулярно появляются в соцсети.

Смотреть видеосюжет В Крыму «турки» готовят пушки к бою

- Съемочный процесс может быть очень сложным и порой не менее захватывающим, чем сам фильм, - такой пост сопровождает очередное видео.

На первом плане старинные пушки, которые воины-«турки» в красных фесках усердно готовят к бою. Но вот вся суета позади, которой руководит режиссер Светлана Дружинина, позади и боевые орудия извергают пламя и грохот - сюжет снят!

Работа же над продолжением культового фильма «Гардемарины, вперед!» продолжается.

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