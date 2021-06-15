«Любимчик всех женщин»: В Крыму снимается Александр Домогаров

Александр Домогаров в роли Павла Горина. Фото: Фильм "Гардемарины-IV"/VK

Горящая часовня, стремительная кавалерия, оголтелая пехота и мирные жители деревни образца эпохи Екатерины Великой – все это можно увидеть в Крыму на съемках продолжения культовой ленты «Гардемарины, вперед!»

В соцсети появился короткий ролик с киноплощадки, где можно увидеть знаменитого актера Александра Домогарова, которому уже исполнилось 57 лет.

- Любимец всех женщин, - так отрекомендовал его голос за кадром.

Александру Домогарову принесла известность роль Павла Горина в картине «Гардемарины III» (1992).

В новом фильме «Гардемарины 1787. Война» он снова играет Горина, но уже более старшего возраста - повзрослевшего и возмужавшего.

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