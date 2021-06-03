«Будет гореть наша часовня»: В Крыму снимают продолжение фильма «Гардемарины, вперед!»

Светлана Дружинина. Фото: кадр видео: Фильм "Гардемарины-IV"/VK

На просторах Крымского полуострова уже третий сезон снимают захватывающий фильм о красавчиках гардемаринах и их повзрослевших детях.

- Продолжаем работать над кинокартиной «Гардемарины 1787. Война». Готовимся к очень сложной сцене. Будет гореть наша часовня, - так называется ролик, где на первом плане Светлана Дружинина объясняет:

- Картечь разрывается близко к часовне, она загорается. И все, кто были внутри, выбегают на улицу...

В кадре видно и само культовое сооружение, которая является декорацией, и актеры массовки, которых набрали из местных жителей.

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